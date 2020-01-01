PEDSİZ YATAKLI PEDLİ YATAKLI ÖLÇÜ Kampanyalı Fiyat 12 TAKSİT Kampanyalı Fiyat 12 TAKSİT 90x190 cm 1.990 165,8 2.190 182,5 100x200 cm 2.290 190,8 2.590 215,8 120x200 cm 2.590 215,8 2.890 240,8 150x200 cm 2.990 249,2 3.790 315,8 160x200 cm 3.290 274,2 3.990 332,5

İyi bir uyku içinyatak, sandıklı baza ve başlıktan oluşan 3’lü set 1.990 TL’den (90x190 cm) başlayan fiyatlarla.İyi bir uyku ve daha fazlasıHANDY yatağın yumuşak üst katmanları vücudun doğal boşluklarını doldurarak masaj hissi uyandırırcasına bir uyku yüzeyi sunar.Üstelik örgü kumaşı sayesinde hava sirkülasyonu sağlayarak terlemeyi azaltmaya yardımcı olur, küf ve istenmeyen koku oluşumunu engeller. Uyku süresince kaybedilen sıvı sebebiyle yatak yüzeyinde oluşan nem ve buna bağlı yaşanan ısı kaybını dengeleyerek uyku konforu arttırır.HANDY yatak, klasik yay sistemlerinden Bonnel Yay ile geliştirilmiştir. Böylelikle vücudun ihtiyaç duyduğu ideal desteği sağlar. Çift taraflı kullanılabilen HANDY yatak, her iki yüzeyinde de alıştığınız rahatlığı ve sunduğu ilk günkü konforu uzun yıllar korur.Fazlalıkları saklamak için ideal alanlar...HANDY sandıklı baza geniş iç hacmi ile bir çok fazlalık eşyanızı saklamanıza imkan tanır, yaşam alanınız size kalır. Metal aksamı sayesinde dayanıklı ve güvenli amortisör sistemi sayesinde kolaylıkla açılıp kapanabilir.HANDY başlık, uyku öncesi birşeyler okuma veya tv izleme alışkanlığı olanlar için yumuşak ve dolgun yapıdadır.Farklı renk seçenekleri ile HANDY 3'lü set, yatak odanızın dekorasyonunu destekler.Renk Alternatiflerini incelemek için İdaş satış noktaları’na bekliyoruz.

HANDY 3'lü set kampanyası 31.Aralık.2020 tarihine kadar geçerlidir. Kampanya seçili renkler için geçerli olup, her bir HANDY 3'lü SET yatak, sandıklı baza ve başlıktan oluşmaktadır.İDAŞ, ürünlerin görünüm ve özelliklerinde önceden belirtmeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir. Fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. İDAŞ, web sitesinde yer alan fiyatları haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Baskı ve tipografik hatalardan kaynaklanan yanlışlıklar İDAŞ için bağlayıcı değildir. Kampanya ürünleri, üretim ve stok imkanları ile sınırlı olup belirtilen fiyatlar TL cinsindendir.Fiyatlarımıza %8 KDV dahildir.