OKULA DÖNÜŞ KAMPANYASI

Tüm ürünlerde % 40’ a varan İndirimlere ilave Tek Kişilik (75,80,90,100,120’lik ölçülerde) Yatak+Baza+Başlık ve Set alanlara % 10 iskonto yapılacaktır. “Tekstilde Yaza Veda Kampanyası”, Tekstilde Net % 40 indirime ek % 35’e varan indirimler.Yatak+Baza+Başlık siparişlerinizde (kampanya şartlarını sağlayan siparişlerde)kupon kodu ile %10 indirim sepetinize yansıyacaktır.Set siparişlerinizde (kampanya şartlarını sağlayan siparişlerde) %10 indirim otomatik olarak sepetinize yansıyacaktır.



Kampanya ürünleri üretim ve stok imkanlarıyla sınırlıdır. Başlık, baza, karyola, set ve mobilya kategorilerinde fiyatlar standart kumaş askısı dahilinde olup alternatif döşeme seçenekleri için satış noktalarına başvurabilirsiniz. İDAŞ ürün gruplarının görünüm ve özelliklerinde önceden belirtmeksizin değişim yapma hakkına sahiptir. İDAŞ web sitesinde yer alan fiyatları haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir. Baskı ve tipografik hatalardan kaynaklanan yanlışlıklar İDAŞ için bağlayıcı değildir. Fiyatlar tavsiye edilen perakende satış fiyatları olup TL cinsindendir. Fiyatlara yatak, baza, baslık, karyola, set, mobilya ve tekstil ürün gruplarında %8 KDV dahildir. Kampanyalar 01 Eylül – 30 Eylül 2021 tarihleri arasında geçerlidir.

9 ay vadeli alımlarda uygulanan taksit seçeneği anlaşmalı Yapı Kredi Word kart için geçerlidir. Alternatif kart seçeneklerinde vade uygulaması için ilgili satış noktalarından bilgi alınabilir.